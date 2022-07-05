От 20 до 100%: как выросли цены на технику в Беларуси по сравнению с февралем 5.07.2022, 11:06

Подорожали не только импортные товары.

Журналисты «Нашай Нівы» посмотрели, как с начала войны изменились цены на бытовую технику и некоторые другие товары.

Телевизоры

По состоянию на 4 июля, самое дешевое предложение на OLED телевизор LG, диагональю 55 дюймов, составляет 3 999 рублей (1 540$). В январе его минимальная цена была 3 344 рубля, или 1 286 долларов. Таким образом, телевизор за этот период подорожал приблизительно на 20%, как в рублевом, так и в валютном выражении. (Текущий курс рубля относительно доллара почти такой же, как и в феврале. Расчет ведется по курсу 2,6 рубля за доллар).

Однако плюс 20 процент к цене — это еще мелочи. Так, например, телевизор Samsung диагональю 32 дюйма, который в феврале продавали по ценам от 824 рублей (около 315$), теперь стоит минимум 1 197 рублей (460$). Прирост составил 45% от довоенной цены.

Похожая ситуация с телевизором Xiaomi, который прибавил в цене более 40 процентов по сравнению с февралем. До начала войны его продавали за 1 512 рублей, или 580$, сейчас его можно приобрести минимум за 2 139 рублей (около 790$).

Стиральные машины

Отметим, что значительному подорожанию подверглась не только бытовая техника иностранного производства, но и вещи с пометкой «сделано в Беларуси».

Так, стиральная машина ATLANT, которую зимой можно было приобрести за 768 рублей (около 2 95$), сейчас стоит 1 029 рублей (около 3 95$). Таким образом, отечественная стиральная машина подорожала приблизительно на 34%.

Также на 34 процента подорожал и холодильник ATLANT, который сейчас продается по ценам от 870 рублей — а стоил 650 рублей пятью месяцами ранее.

Чуть лучше выглядит ситуация с продукцией белорусского бренда GЕFEST. Например, варочная панель, которая в феврале стоила 366 рублей (около 140$), сейчас выставлена за 438 рублей, или почти 170 долларов. Подорожание по сравнению с февральской ценой составило около 20 процентов.

Мобильные телефоны

«Народный» iPhone 11 на 128 GB теперь можно приобрести по цене от 1 900 рублей (730$), в то время как в феврале этот смартфон продавался за 1 695 рублей (около 650$). Прирост всего 12,3%.

Почти не уменьшались цена на iPhone 12 на 64 GB. По сравнению с февралем прирост составил всего 50 рублей. Сейчас этот смартфон стоит 2 050 рублей (около 790$) — а стоил 2 000 пятью месяцами ранее.

В то же время флагман от Apple — iPhone 13 Pro на 128gb — вообще подешевел и теперь доступен по ценам от 3 180 рублей (1 223$). Зимой он стоил на 14,5 рубля дороже.

Ноутбуки

Ноутбук Lenovo, который сейчас стоит 2 297 рублей (около 880$), в феврале можно было купить за 1 920 рублей (около 740$). Таким образом, прирост составил почти 20%.

Одна из моделей ноутбука фирмы HP, которая сейчас доступна по цене от 3 918 рублей (около 1 500$), в феврале была выставлена за 2 832 рубля (1 100 долларов). Прирост составил около 38 процентов.

Моторные масла

Еще одна группа товаров, на которую мы решили обратить внимание, — моторные масла, которые уже несколько месяцев в дефиците.

Так, например, четыре литра синтетического масла Shell Helix HX8 5W-40 сейчас продаются по ценам от 150 рублей (около 58$), в то время как в феврале такой же товар продавали по 79 рублей (около 30$) за 4 литра. Почти стопроцентное подорожание.

Чуть меньше выросла цена на российский «Лукойл». Четыре литра Genesis Universal 5W-40 прибавили в цене 75%: 39 рублей (15$) в феврале против 68 (около 26$) в июле.

Моторное масло Total 10W-40 до войны продавали по 55 рублей (21$) за 4 литра, сейчас минимальная цена в каталоге — 100 рублей (38$).