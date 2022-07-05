Украинские военные отбросили врага от Белогоровки
- 5.07.2022, 11:28
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ВСУ удерживают часть Луганской области.
Украинские военные продолжают достойно противостоять врагу в Луганской области. За прошедшие сутки ВСУ удалось отбить штурм оккупантов в Белогоровке.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он также добавил, что вследствие этого врагу пришлось отойти.
Глава ОВА подчеркнул, что в настоящее время попытки врага направлены на одну цель. Они хотят захватить Луганскую область полностью, выйдя на ее административные границы.
В то же время оккупанты не меняют свою стратегию. Они постоянно обстреливают населенные пункты. Их буквально сравнивают с землей. Так что, к сожалению, враг продолжает придерживаться тактики сожженной земли, ведь просто так им никто не собирается отдавать территории.
ВСУ все еще обороняют часть Луганской области
Источники в ОВА сообщают, что украинские военные по-прежнему обороняют незначительную часть Луганской области. Это они делают для того, чтобы основные силы ВСУ имели время и возможность строить защитные редуты. Также известно о том, что бои на границах области продолжают продолжаться.