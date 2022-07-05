Польские пограничники перехватили дроны с белорусскими сигаретами

Польские пограничники перехватили дроны с белорусскими сигаретами5
- 5.07.2022, 11:55
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Контрабанду отправили в Польшу с помощью беспилотника.
Польские пограничники предотвратили контрабанду нелегальных табачных изделий, которые перемещались через границу с помощью дрона.
В ночь с 3 на 4 июля пограничники несколько раз замечали беспилотник с подвешенными пакетами, который летел со стороны Гродненской области в Польшу.
В двух километрах от границы пограничники обнаружили 7 таких пакетов со стяжками для перевозки беспилотником. Там же был задержан 42-летний гражданин Польши, приехавший забрать «посылки».
В упаковках находились табачные изделия без польских акцизных марок на сумму более 16 тысяч долларов.