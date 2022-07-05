Беларусь в этом году не будет экспортировать зерновые

Беларусь в этом году не будет экспортировать зерновые9
- 5.07.2022, 13:10
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Об этом заявил Лукашенко.
Беларусь не планирует экспортировать зерновые. Такое заявление сделал Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров и председателями облисполкомов, передает БелТА.
Лукашенко отметил, что год в сельском хозяйстве складывается неплохо.
— Год неплохой. И в России урожай, и Украина еще что-то соберет. И у нас, если мы расхлябанно себя вести не будем, получим хлебов столько, сколько нам надо для людей и животных. Мы, конечно, вывозить пшеницу не будем или какие-то другие культуры. Хотя можем. Кроме рапса, льна — технических культур. Картофеля, которого у нас хватает, — сказал он.
Председателям облисполкомов Лукашенко поручил «начинать шевелиться» и со следующей недели приступить к уборке урожая.