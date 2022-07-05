«Ягоды с сюрпризом»: в чернике из Лунинецкого района радиации в три раза выше нормы 7 5.07.2022, 13:38

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Не смотря на запрет посещения лесов, в продаже появилась первая черника.

Начало июля — время созревания черники. Не смотря на то, что в лесах Полесья действовал запрет на посещение лесов, первая черника появилась в продаже.

О неприятной ситуации рассказала читательница сайта «Медиа-Полесье».

— В воскресенье ездили с детьми к родственникам в Микашевичи. На обратном пути решили купить ягод на мини-рынке во Дворце.

Долго выбирали между малиной, голубикой и черникой. В итоге взяли голубику у одного продавца.

А чернику решили купить у бабушки. По словам пенсионерки, она собирала ягоды сама в соседнем лесу. Пожалели, забрали у нее последние баночки, чтоб не стояла на жаре.

Раньше неоднократно слышала от родственников, что в районе встречается черника с радиацией. Но пожалели бабушку и в тот момент об этом не подумали. Есть у нас такая особенность, верить людям на слово.

Но перед тем, как дать ягоды детям, решили проверить их в лаборатории. Благо услуга для жителей бесплатная.

В голубике содержания цезия-137 составило 20,98 Бк/кг при норме для домашних ягод — 70 Бк/кг.

А вот чернику проверили не зря. Содержание цезия-137 в ягодах было 422,2±92,38 Бк/кг. Это почти 3 раза выше допустимой нормы для взрослого человека в 185Бк/кг. Не ягоды, а сплошная радиация. Если брать допустимую норму цезия-137 в готовых продуктах питания для детей в 37 Бк/кг, то превышение радиации почти в 14 раз.

О том, чтобы забрать чернику после проверки обратно и речи не шло. Оставили на уничтожение в лаборатории. Вот так желание помочь пенсионерке, едва не обернулось проблемами со здоровьем у всей семьи.

Не стесняйтесь спрашивать у продавцов на рынке справку из лаборатории о проверке продуктов. А если все же купили, не поленитесь проверить. Собственное здоровье гораздо дороже времени, которое проведете в лаборатории.

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