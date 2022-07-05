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Финляндия конфисковала почти 900 российских грузовых вагонов

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  • 5.07.2022, 14:30
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Финляндия конфисковала почти 900 российских грузовых вагонов

Вагоны принадлежат компаниям, которые напрямую или косвенно затронуты санкциями ЕС.

Финляндия конфисковала почти 900 грузовых вагонов российских компаний в рамках санкций Европейского Союза, сообщает Reuters (перевод — dw.com).

Это следует из письма государственной финской железнодорожной компании VR и письма российской государственной железной дороги, которые есть в распоряжении агентства.

В письме в адрес Министерства транспорта России, датированном 6 июня, говорится о 865 конфискованных вагонах. Финский железнодорожный концерн VR подтвердил, что вагоны были на самом деле конфискованы.

Российские власти не захотели комментировать это. Конфискованные вагоны принадлежат компаниям, которые напрямую или через их акционеров затронуты санкциями ЕС.

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