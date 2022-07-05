В Беларуси отца шестерых детей приговорили к 3,5 годам колонии 5.07.2022, 20:36

Александр Зелюткин

Александра Зелюткина задержали в декабре 2021 года.

Правозащитникам стало известно, что 16 июня политзаключенному Александру Зелюткину присудили 3,5 года колонии. Подробности судебного процесса выясняются, пишет «Вясна».

Александр — печник, отец шестерых детей: четырех мальчиков и двух девочек, в возрасте от 1 года до 16 лет.

Он был задержан 7 декабря 2021 года в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса) за участие в протестах 10 августа 2020 года возле универсама «Рига».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».