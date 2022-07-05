Жителя Кобрина приговорили к двум годам «домашней химии» за надпись «Слава Украине» 5.07.2022, 22:31

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Мужчину обвинили в нанесении на фасады зданий протестных надписей.

Жителя Кобрина Владимира Ковалева приговорили к 2-м годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Мужчину обвинили в нанесении на фасады зданий протестных надписей, пишет «Брестская весна»..

7 марта в Кобрине на фасадах зданий появились надписи: «Слава Украине», «Смерть рашистским оккупантам». На следующий день эти высказывания были закрашены, но 18 марта появились другие: «Лукашисты — фашисты», «Слава Украине».

За эти надписи возбудили уголовное дело против Ковалева Владимира Николаевича, у него дома устроили обыск.

27 июня начался суд. Процесс проходил показательно, поэтому провели его не в здании Кобринского суда, а в местном политехническом колледже.

5 июля судья Татьяна Коберская озвучила приговор: признать Ковалева виновным по ст. 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества). За это ему назначены 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение (так называемая «домашняя химия»).

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