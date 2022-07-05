Арестович: РФ перебросила в Украину последнее подразделение, которое еще не было на войне 2 5.07.2022, 23:38

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Алексей Арестович

На фронт бросили военных с Сахалина.

В РФ уже не осталось подразделений, военные из которых не были бы привлечены к войне против Украины. Недавно Путин перебросил на фронт солдат с Сахалина. До сих пор это подразделение оставалось единственным, которое еще не было вовлечено в боевые действия в нашем государстве.

В целом российский диктатор Владимир Путин направил 60% своей армии на захват только двух городов на Донбассе. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным.

"На днях последнего соединения Вооруженных сил Российской Федерации коснулась война в Украине – это 18-я стрелково-пулеметная дивизия на острове Сахалин. И вот они тоже уже здесь", – отметил Арестович.

Также он подчеркнул, что хоть сейчас и хочется ярких побед и наступлений, однако военное командование работает с тем, что есть.

"Наши вооруженные силы перемалывают противника, который имеет преимущество по количеству личного состава, техники и бюджета. Воевать сложно, но мы умеем. Мы перемалываем эту армию и накапливаем резервы. Наступление с яркими победами неизбежно", – отметил советник главы ОП.

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