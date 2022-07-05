Временный поверенный в делах Польши в Беларуси возложил цветы к уничтоженному мемориалу польским солдатам в Микулишках 6 5.07.2022, 23:32

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Мемориал бойцам польской Армии Крайовой лукашисты сравняли с землей.

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Марцин Войцеховский возложил цветы и зажег свечи к могилам воинов Армии Крайовой в белорусской деревне Микулишки, сообщили в Посольстве Польши в Минске.

В посольстве завили, что польские национальные мемориалы в Беларуси не будут забыты.

Charge d’affaires Polski na Białorusi Marcin Wojciechowski złożył kwiaty i zapalił znicze na grobach żołnierzy AK w Mikuliszkach - na cmentarzu, który został barbarzyńsko zrównany z ziemią. Polskie miejsca pamięci narodowej na Białorusi nie zostaną zapomniane. Chwała Bohaterom! pic.twitter.com/CgKG145qUA — PLinBelarus (@PLinBelarus) July 5, 2022

Напомним, в понедельник 4 июля стало известно о том, что могилы солдат Армии Крайовой в Микулишках в Гродненской области сравняли с землей. Случаи уничтожения польских могил были ранее также зафиксированы в деревнях Богданы, Бобровичи, Дындылишки, а также в Ивье. В Иодковичах (Берестовицкий район) неизвестные сдвинули надгробные плиты и выкопали останки солдат из братской могилы.

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