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Временный поверенный в делах Польши в Беларуси возложил цветы к уничтоженному мемориалу польским солдатам в Микулишках

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  • 5.07.2022, 23:32
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Временный поверенный в делах Польши в Беларуси возложил цветы к уничтоженному мемориалу польским солдатам в Микулишках

Мемориал бойцам польской Армии Крайовой лукашисты сравняли с землей.

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Марцин Войцеховский возложил цветы и зажег свечи к могилам воинов Армии Крайовой в белорусской деревне Микулишки, сообщили в Посольстве Польши в Минске.

В посольстве завили, что польские национальные мемориалы в Беларуси не будут забыты.

Напомним, в понедельник 4 июля стало известно о том, что могилы солдат Армии Крайовой в Микулишках в Гродненской области сравняли с землей. Случаи уничтожения польских могил были ранее также зафиксированы в деревнях Богданы, Бобровичи, Дындылишки, а также в Ивье. В Иодковичах (Берестовицкий район) неизвестные сдвинули надгробные плиты и выкопали останки солдат из братской могилы.

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