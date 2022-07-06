В оккупированном Северодонецке партизаны оставили «послания» кадыровцам
- 6.07.2022, 8:22
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Обращение к захватчикам написано на русском и продублировано на чеченском языке.
Во временно оккупированном Северодонецке на Луганщине, который разбили российские оккупанты, остались украинские партизаны. Они активно передают "приветы" захватчикам, пишет obozrevatel.com.
В частности, местные активисты пригрозили кадыровцам, развесив по городу листовки. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что обращение к захватчикам написано на русском и продублировано на чеченском языке.
Одна из листовок была посвящена и самому главе Чечни Рамзану Кадырову. Партизаны спросили, где он прячется.
Отметим, что такие "послания" оккупантам от партизан очень возмутили российских захватчиков и пропагандистов. Они негодуют из-за того, что Северодонецк "нужно еще зачищать и зачищать".
Также стало известно, что ранее похожие листовки, адресованные кадыровцам, уже распространяли сторонники независимости Ичкерии.