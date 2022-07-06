Британская разведка назвала следующее ключевое сражение в битве за Донбасс 2 6.07.2022, 9:48

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Оккупанты сейчас находятся примерно в 16 км от этого города.

После взятия Лисичанска российская армия перебросила под Славянск свои основные силы. Сражение за город может стать следующим ключевым в битве за Донбасс.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью. Севернее она перебросила на изюмское направление большую часть оставшихся в наличии частей Восточной и Западной групп войск.

За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев. Российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от города Славянск.

"Поскольку город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс ", - говорится в сводке.

Напомним, по данным британской разведки после захвата почти всей территории Луганской области российские войска попытаются взять под контроль и Донецкую область. Города будут равнять с землей артиллерией.

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