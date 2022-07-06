На Донбассе нацгвардеец под обстрелами спас более 500 бойцов 6.07.2022, 10:36

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Водитель выполнял боевые задачи непосредственно на линии фронта.

Сергей вывез в безопасную зону сотни раненых побратимов з Нацгвардии и других подразделений. Выполнял боевые задачи на линии соприкосновения на Донеччине.

Военный водитель Национальной гвардии Украины под обстрелами спас более 500 бойцов. Он выполнял боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения в Донецкой области с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел Украины, Сергей родом из Кропивницкого. Мужчина вывез в безопасную зону сотни раненых побратимов из Национальной гвардии и других воинских подразделений.

"Вот смотри, в мирной жизни профессия водителя у нас считается заурядной, обычной. А на войне нет второстепенной работы. Каждый – повар, медик, водитель – единица стратегическая. Во время военных действий важность каждого увеличивается во сто крат. Там каждый герой. Но никто, веришь, никто себя таковым не считает. Просто самоотверженно делают свое дело", - рассказал он.

Сергей вступил в ряды Нацгвардии еще в 1999 году. У него за спиной тысячи километров дорог во время выполнения служебно-боевых задач. В 2014-м, 2015-м, 2017-м и 2018 годах нес службу в районе проведения АТО/ООС.

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