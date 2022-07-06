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ВСУ нанесли удар по военному складу в оккупированной Макеевке

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  • 6.07.2022, 16:40
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ВСУ нанесли удар по военному складу в оккупированной Макеевке

В результате произошла детонация боеприпасов.

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить удары по складам российских оккупантов. На этот раз украинские военные разбили склад в захваченной россиянами Макеевке, сообщает УНИАН.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что сегодня утром, 6 июля, были взорваны склады российских оккупантов, обустроенные ими на предприятии "Техснаб" в поселке Ханженково. Огромный столб черного дыма, детонация боеприпасов, разлет осколков по всей округе – все это сопровождало ликвидацию военного объекта.

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