Какие программы прослушивают пользователей при выключенном микрофоне? 6.07.2022, 18:19

Ученые проанализировали 223 программы для видеоконференций.

Доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Университета Висконсин-Мэдисон и автор исследования Кассем Фаваз заявил, что феномен прослушки с выключенным микрофоном распространен среди многих приложений видеосвязи на платформах iOS, Android, Windows и Mac.

«В подавляющем большинстве случаев, когда вы отключаете запись, эти приложения не отказываются от доступа к микрофону. Это проблема. Когда вы отключены, вы не ожидаете, что эти приложения будут собирать данные», — заявил Фаваз.

Ученые проанализировали 223 программы для видеоконференций, среди которых Zoom, Slack, MS Teams/Skype, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans, WhereBy, GoToMeeting, Jitsi Meet, Discord и другие.

Оказалось, что все протестированные приложения время от времени собирают необработанные аудиоданные даже при отключении микрофона.

Некоторые программы собирают информацию и доставляют данные на свой сервер с одинаковой скоростью, независимо от того, отключен микрофон или нет.

Авторы исследования также смогли определить тип действий пользователей, которые они выполняют в фоновом режиме, на основе аудиоданных, собранных программами при выключенном микрофоне.

Иными словами, по звуку, который собирают программы даже с выключенным микрофоном, можно определить, что делают пользователи. Например, готовят еду, кушают, слушают музыку, набирают текст или убирают помещение.

Команда смогла определить фоновую активность на основе этих звуков со средней точностью 82%.

«Камеру можно выключить или даже положить на нее руку, и что бы вы ни делали, вас никто не увидит. Но, похоже, что это не работает в случае с микрофоном», — говорит эксперт в области конфиденциальности в интернете.

Отключить микрофон на уровне аппаратного обеспечения можно в настройках устройства. Но это требует выполнения нескольких действий и занимает время.

Исследователи считают, что решить проблему можно с помощью «легкодоступных программных переключателей» или даже аппаратных переключателей, которые позволят пользователям вручную включать и отключать свои микрофоны.

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