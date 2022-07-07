Украинцам разрешили пользоваться национальными водительскими правами в странах ЕС

Украинцам разрешили пользоваться национальными водительскими правами в странах ЕС1
- 7.07.2022, 19:05
Чем это вызвано.
В связи с необоснованным военным вторжением России в Украину Европарламент временно разрешил использование украинских водительских удостоверений в странах ЕС.
Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
«Мы хотим унифицировать и упростить признание водительских документов в государствах-членах для украинских беженцев. Надеюсь, это немного облегчит их повседневную жизнь, пока эта неприемлемая война не закончится», – заявил заместитель постоянного представителя Чехии Ярослав Зайчек.
Признание и обмен водительских прав третьих стран не регулируется правилами ЕС, поэтому комиссия внесла такое предложение на фоне масштабов и последствий войны в Украине.
Срок действия признания водительских документов будет привязан к временной защите украинских беженцев, предоставленной 4 марта. С одной стороны такое решение будет способствовать социальной и экономической интеграции украинских беженцев в принимающей стране, а с другой – поддерживать высокий уровень безопасности дорожного движения в ЕС.
Регламент предусматривает условия признания национальных водительских прав и квалификационных карточек водителей, продления срока их действия, процедуры проверки в случае их утери или кражи, а также предотвращение мошенничества или подлога.