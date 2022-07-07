Украинские бойцы показали уникальные кадры охоты на трофейную технику оккупантов

Украинские бойцы показали уникальные кадры охоты на трофейную технику оккупантов3
- 7.07.2022, 22:31
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Видеофакт.
Бойцы 2-го батальона ССО "Азов" обнародовали динамичную и наполненную юмором короткометражку, где показали, как происходят операции по "освобождению" вражеской техники.
В частности, на видео, опубликованном на ютуб-канале подразделения, показан процесс захвата российского танка Т-64 на Запорожье.
Объясняется, что сначала аэророзведка обнаруживает скрытый в зарослях российский танк, после чего происходит стратегическое планирование и выезд боевой группы на место под прикрытием ночи.
Зажигательный энтузиазм воинов, помноженный на четкую организацию действий и Т-64 в "нашем кармане". Операция по "освобождению" российской техники от оккупантов прошла успешно – говорится в подписи к видео.