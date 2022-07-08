Доброволец «Янки»: Мы вернемся в Беларусь с нашими украинскими братьями 4 8.07.2022, 7:37

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Белорусам нужно готовиться к партизанским действиям.

Доброволец с колоритными гусарскими усами Игорь «Янки» Номан — один из самых узнаваемых белорусских бойцов в Украине.

В Беларуси Игорь профессионально занимался спортом: сначала футболом, позже – единоборствами. Также был постоянным болельщиком минского футбольного «Динамо». После протестов 2020 года был вынужден уехать в Украину, чтобы избежать уголовного преследования.

Войну Игорь «Янки» встретил в Киеве. Белорус не раздумывал и решил защищать страну, которая дала ему убежище, с оружием в руках.

Сайту Charter97.org удалось поговорить с Игорем «Янки» о войне в Украине, реакции оккупантов на его острые видео, а также освобождении Беларуси.

— Сегодня сотни белорусов воюют за Украину. Как ВСУ оценивают профессионализм наших добровольцев?

— Не знаю, как оценивают ВСУ, но знаю, что все белорусы легко обучаемы, все идут вперед, у всех есть характер и все вообще огромные молодцы.

— Несколько дней назад погиб командир батальона «Волат» Иван Марчук «Брест» Вы были знакомы, каким он был человеком?

— На самом деле, он был очень-очень добрый человек. Умный, с правильными ценностями в жизни. Иван был настоящим белорусом, всегда мог помочь абсолютно каждому.

— Вы с самого начала войны активно принимаете участие в боях за Украину. Какой бой вам запомнился больше всего?

— Больше всего запомнился бой в Лукьяновке, когда еще велось освобождение Киевской области. Есть и другие задания, которые мне понравились, но, к сожалению, я не могу сейчас разглашать о них информацию.

— Как бы вы оценили силу российской армии? Как вообще они воюют? Это сильные противники?

— Это явно не «вторая армия мира». Не знаю, кто вообще дал им такой статус. Как они воюют? Они пускают толпы «мяса». Им без разницы, умрет там десять, двадцать, тридцать, сто «ванек». Они просто пускают «мясо». Основываясь на своем опыте скажу так, что как только подстреливают их братьев, то они их просто бросают и уезжают. Вот это вся русская армия. По поводу войны я могу сказать, что сильно отличается их обычное войско от, допустим, десантных войск. У десантных войск хотя бы минимальное какое-то понимание ведения боя.

— Как вы отвлекаетесь от войны, ведь это очень серьезная нагрузка.

— Я сейчас нахожусь рядом с лучшими людьми на планете Земля. Мы отвлекаемся просто разговорами, шутками.

— Вы не только один из самых узнаваемых белорусских добровольцев, но еще и известный блогер, если можно так выразиться. Как пришла идея снимать видео и вести стримы?

— Это не было какой-то идеей. Когда мы освобождали Киевскую область, у нас скопился материал. И в свободное время, пока мы не занимались обучением, мы решили с моим другом выкладывать видео в TikTok, он на свой канал, я — на свой. И просто смотрели, у кого там наберется больше просмотров. Потом у меня взяли интервью после Лукьяновки и это все разлетелось. Я не особо тогда хотел все это блогерство, да и сейчас не назову себя блогером. Просто все парни сказали, что я должен вести страницы и показывать всему миру, что происходит на самом деле. Так все и получилось.

— Реагируют ли оккупанты на ваши видео?

— Есть угрозы, угрозы от всех — от русских, даже есть от белорусских войск угрозы. Есть видео, я смотрел его два дня назад, на котором белорусский снайпер, уехавший в Россию и получивший российское гражданство. Он входит в состав наемников ЧВК и на видео говорит про то, что ему обещали вознаграждение в миллион российских рублей за «усатого белоруса».

Я знаю, что в белорусских новостях говорят гадости, чтобы очернить и показать всем, что «мы нацисты», «мы наемники». Хотя пусть возьмут и почитают, что такое «наемники». Еще появился сюжет после первого месяца, после освобождения Киевской области, где нас с Иваном Железняком заочно осудили без права обжалования на пожизненное в колонии особого режима «Черный дельфин».

Они боятся. Но им еще и по указке приходит, что говорить. Им нужно очернять нас и показывать, что мы плохие люди, чтобы какое-то количество белорусов считало нас плохими. Мало кто пытается разобраться в проблеме, сесть, покопаться, посмотреть историю, посмотреть факты, подумать своей головой. Им проще посмотреть какой-то новостной обзор от пропагандистов. Для этого они и работают.

Я хотел бы им посоветовать включать мозги, побольше думать, больше времени кушать каких-то питательных веществ, потому что весь мозг у них уже испаряется и все понимание жизни.

— Как с военной точки зрения должно происходить освобождение Беларуси?

— Освобождение Беларуси будет произведено только силой. Думаю, что белорусы уже поняли, что мирные акции протестов не работают. Только силой. И я хочу, чтобы все запомнили это — за свободу нужно платить кровью, абсолютно всегда. Когда белорусы устанут быть рабами, когда они захотят быть свободными и готовы будут идти до конца, тогда и будет свободная Беларусь.

— Вы служите вместе с украинцами, готовы ли они поддержать освободительный поход на Беларусь?

— Если мы говорим про какой-то военный путь, то никто не будет наступать войной на Беларусь. Это в России могут назвать разными словами — спецоперацией или еще как, а потом пойти с войной в чужую страну. Здесь абсолютно никто так поступать не будет. Когда народ решится бороться за свою свободу, мы все приедем в Беларусь, а также наши настоящие украинские братья.

— Как белорусы, находящиеся внутри страны, могли бы бороться с диктатурой?

— Я знаю, что сейчас очень сильно все под колпаком, скажем так, все боятся делать что-то. Но есть и пример людей, которые подрывают рельсы, сообщают о пусках ракет. Белорусам надо вести партизанскую деятельность. Она покажет, что белорусскому народу не все равно. Надо больше партизанских действий.

— Вы сказали, что рядом с вами находятся лучшие люди на планете. Видите ли вы среди ваших побратимов будущих украинских и белорусских политиков?

— Конечно вижу. Есть Кристиан Ударов, например. Он очень прекрасный человек, много всего знает, много понимает. Да и еще есть люди, о которых я пока не буду говорить.

— Чем бы вы хотели заниматься в свободной Беларуси, когда она будет освобождена от Путина и Лукашенко?

— Выстраивать эту свободную Беларусь, чтобы она была спокойной, чистой и прекрасной.

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