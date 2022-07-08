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Названо место в Украине, где погибло больше всего кадыровцев

  • 8.07.2022, 8:15
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Названо место в Украине, где погибло больше всего кадыровцев

Об этом сообщил глава одной из украинских ОВА.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что самое большое число так называемых «кадыровцев» (часть Росгвардии) погибло в Северодонецке, передает nv.ua.

«Мы слышали о том, что город Северодонецк занимали раза четыре. Так вот просто для понимания, в Северодонецке самое большое число кадыровцев полегло», — заявил Гайдай.

Он отметил, что погибшие исчисляются сотнями. Гайдай подчеркнул, что один из руководителей чеченского подразделения Росгвардии получил серьезное ранение.

«Может быть на грани жизни и смерти», — заявил Гайдай.

Ранее Гайдай говорил, что оккупанты устроили настоящий террор в захваченном городе Кременная. Россияне преследуют людей с проукраинской позицией, или тех, кто отказывается с идти с ними на сотрудничество. В этом оккупантам помогают местные коллаборанты.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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