ВСУ отбили вертолетную атаку в Херсонской области, россияне сбежали 8.07.2022, 8:28

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Один из боев произошел над Черным морем.

В Херсонской области российские захватчики ударным вертолетом Ка-52 пытались атаковать позиции Украины, но ВСУ их отбили. Украинские защитники потерь не понесли, а россияне без успеха сбежали, уклоняясь от ответного огня. Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование Юг.

Отмечается, что во время воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты "воздух-воздух" по паре наших штурмовиков. В ОК Юг уточнили, что атака закончилась "для нас без потерь, для врага - без успеха".

Также вечером россияне из тяжелой стволовой артиллерии обстреляли окрестности Галициново в Николаевской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

По итогам работы украинских ракетно-артиллерийских и других подразделений потери противника составляют:

12 оккупантов;

танк;

гаубица "Мста-Б";

состав боеприпасов и БПЛА "Орлан-10", уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья.

Как сообщал Главред, глава Олешковской общины Евгений Рищук призвал жителей Олешковской общины Херсонской области держаться подальше от мест расположения российской техники, мест дислокации оккупантов и складов с боеприпасами.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, ВСУ продолжают успешно контрнаступать на Херсонщине. Украинские войска, вероятно, освободили Зеленый Гай и Барвинок в 25 км от самого захваченного россиянами Херсона. Впрочем, ни Киев, ни Москва такие данные на официальном уровне не подтверждают.

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