Матери погибших в Украине российских оккупантов обвинили в их смерти пропагандиста 1 8.07.2022, 11:46

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Он опубликовал их месторасположение.

Матери российских солдат воинской части № 74325 из города Знаменск Астраханской области, погибших в Украине, обвинили в их смерти корреспондента пропагандистского издания «Известия» Валентина Трушнина. Коллективное обращение женщин в астраханское отделение «Солдатских матерей» опубликовал журналист BBC Илья Барабанов, сообщает «Новая газета».

«После выхода репортажа военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина 30 июня 2022 года позиции военнослужащих были обстреляны тяжелой артиллерией ВСУ. Это произошло в результате рассекречивания в видеоматериале места базирования военной техники и личного состава 1 взвода», — написали матери.

Они рассказали, что пять российских оккупантов погибли, еще трое получили ранения и сейчас находятся в тяжелом состоянии в Первом военном госпитале оккупированного Донецка.

Женщины попросили «Комитет солдатских матерей России» помочь в организации официального обращения министру оборону Сергею Шойгу с требованием запретить доступ военных корреспондентов на фронт.

В репортаже, опубликованном на сайте «Известий» 30 июня военный корреспондент показывает «удары "танковой карусели" ВС РФ по позициям ВСУ в ДНР». На видео есть кадры местности, снятые с дрона.

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