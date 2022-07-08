В белорусские Барановичи прибыла новая группа военных в форме летчиков РФ

В белорусские Барановичи прибыла новая группа военных в форме летчиков РФ2
- 8.07.2022, 13:02
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Что происходит?
В белорусский город Барановичи прибыло около 20-ти военных в форме летчиков РФ.
Об этом сообщаeт советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.
Согласно мониторингу военной активности в Беларуси также 6 июля в городе Иваново двигался тентовый МАЗ ВС РБ, в кузове которого было 15-20 человек.
В этот же день по трассе М1 со стороны Минска в направлении Бреста был замечен МАЗ ВС РБ, который перевозил три ракеты для ЗРК С-300.