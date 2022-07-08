Бойцы ВСУ ликвидировали замкомандира 11-й десантно-штурмовой бригады РФ 11 8.07.2022, 13:30

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Подпоковник приехал на войну из Улан-Удэ.

На войне в Украине "денацифицировался" и "демилитаризовался" подполковник РФ Александр Смирнов. Он был заместителем командира 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационных войск, которая находится в Улан-Удэ.

О ликвидации российского подполковника сообщил в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Смирнов был в составе командного пункта 6 отдельного мотострелкового полка.

"Сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – прокомментировал Штефан.

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