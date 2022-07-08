Бойцы ВСУ ликвидировали замкомандира 11-й десантно-штурмовой бригады РФ

Бойцы ВСУ ликвидировали замкомандира 11-й десантно-штурмовой бригады РФ11
- 8.07.2022, 13:30
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Подпоковник приехал на войну из Улан-Удэ.
На войне в Украине "денацифицировался" и "демилитаризовался" подполковник РФ Александр Смирнов. Он был заместителем командира 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационных войск, которая находится в Улан-Удэ.
О ликвидации российского подполковника сообщил в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
Смирнов был в составе командного пункта 6 отдельного мотострелкового полка.
"Сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – прокомментировал Штефан.