HIMARS в действии: российская пехота ждет собственных похорон

HIMARS в действии: российская пехота ждет собственных похорон8
- Антона Павлушко
- 8.07.2022, 13:45
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Американское оружие собирает обильную июльскую жатву.
Июльские россияне. В России постепенно начинают развозить трупы военных после недавних ударов украинских "Химарсов".
1 июля где-то накрыло штаб 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Так не стало подполковника Александра Смирнова из Костромской области.
В Воронеж привезли 43-летнего подполковника Романа Иголкина, бывшего в армии "командиром батальона обеспечения полетов".
Затем перевелся из армии в нацгвардию, а в прошлом году уже уволился. Но ненадолго, потому что началась война, и он вернулся в армию. Однако 3 июля в Мелитополе его накрыло на аэродроме.
Или очень быстро привезли из Украины капитана-танкиста Cайфулина, которого тоже где-то накрыло 1-го июля.
Офицеров уже пафосно хоронят. Пехота еще ждет в свое время по кулькам и баночкам. Но первые официальные июльские потери россиян очень радуют.
Антона Павлушко, «Фейсбук»