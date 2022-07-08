HIMARS в действии: российская пехота ждет собственных похорон 8 Антона Павлушко

8.07.2022, 13:45

5,576

Американское оружие собирает обильную июльскую жатву.

Июльские россияне. В России постепенно начинают развозить трупы военных после недавних ударов украинских "Химарсов".

1 июля где-то накрыло штаб 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Так не стало подполковника Александра Смирнова из Костромской области.

В Воронеж привезли 43-летнего подполковника Романа Иголкина, бывшего в армии "командиром батальона обеспечения полетов".

Затем перевелся из армии в нацгвардию, а в прошлом году уже уволился. Но ненадолго, потому что началась война, и он вернулся в армию. Однако 3 июля в Мелитополе его накрыло на аэродроме.

Или очень быстро привезли из Украины капитана-танкиста Cайфулина, которого тоже где-то накрыло 1-го июля.

Офицеров уже пафосно хоронят. Пехота еще ждет в свое время по кулькам и баночкам. Но первые официальные июльские потери россиян очень радуют.

Антона Павлушко, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».