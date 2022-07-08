В Мелитополе идет «охота» на коллаборантов 4 8.07.2022, 14:18

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Установлены «цены», сливают адреса.

Во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны продолжают оказывать давление на российских захватчиков. В частности, защитники Украины объявили "охоту" на коллаборантов.

Подполье публикует имена и адреса предателей, а также их "цену". Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Мелитополь".

Отмечается, что партизаны давно объявили "охоту" на коллаборантов, но пока что предателям удается выжить при покушениях. В то же время подполье предупреждает, что такое везение не может быть бесконечным.

"Мотивация за ликвидацию псевдо-губернатора Евгения Балицкого составляет 10 тыс. долл. Гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко даже по меркам партизан оказалась "дешевкой": за ее жизнь заплатят всего 699 долл.", – говорится в сообщении.

Кроме того, следующей целью подполья может стать одиозный коллаборант Алексей Селиванов, которого россияне назначили на должность "заместителя МВД Запорожской области". Мелитопольцы уже установили его постоянное местонахождение.

Сообщается, что Селиванов ежедневно находится по адресу ул. Героев Украины, 38 примерно с 10:00 до 15:00.

"Привозят/увозят его на УАЗе черного или золотистого цвета. С ним постоянно присутствует всего один человек охраны. В этой локации Селиванов уязвим для любого возможного способа ликвидации. Так что мелитопольским партизанам стоит взять эту информацию на заметку", – пишет канал.

Напомним, во временно захваченном Мелитополе на Запорожье партизаны устроили "доску позора" для местных жителей, сотрудничающих с оккупантами. На нее попали коллаборантки, которые занимаются оформлением в городе российских паспортов и уже получили их сами.

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