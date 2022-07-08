Руководитель «Лодэ»: Счета компании заблокированы ДФР 4 8.07.2022, 14:21

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Сотрудники говорят о проблемах с выплатами.

В компании «Лодэ», несмотря на возобновление лицензии, остаются проблемы со счетами и выплатами сотрудникам. Сайт zerkalo.io рассказывает подробности.

В первую очередь проблема касается отпускных. Об этом сообщил один из сотрудников компании.

— Счета «Лодэ» арестованы ДФР. Все платежи проводятся через еще одно звено согласования с этим ведомством, поэтому есть задержки с выплатами прежде всего отпускных, — рассказывает собеседник. — Зарплаты обещают платить вовремя. Заявку на отпуск просят подавать очень заранее, чтобы вовремя получить деньги.

Нам удалось пообщаться с одним из руководителей компании.

— Счета «Лодэ» действительно арестованы ДФР?

— Не знаю, имею ли я право это обсуждать, но раз говорят, наверное, это так.

— То есть даже после возвращения лицензии у вас остались проблемы. Как это отразится на компании?

— Это вам скажет только один-единственный человек в Республике Беларусь. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Все остальное непонятно, неизвестно.

— У вас есть предположения, почему компания оказалась под таким давлением?

— Это вам тоже расскажет только один человек.

— Но пока «Лодэ» работает, пациентам переживать не стоит?

— Наверное, да.

Напомним, Минздрав Беларуси приостановил с 16 мая действие лицензий на меддеятельность частных центров «Клиника А1» и «Лодэ». Официальная причина — «нарушения соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии, о лицензировании в этих организациях».

С 16 июня центры «Лодэ» возобновили работу. Ранее компании удалось отстоять лицензию на осуществление медицинских услуг на заседании Минздрава.

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