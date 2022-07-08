У «заменителя» McDonald’s в России не будет картофеля фри 18 8.07.2022, 15:10

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В некоторых ресторанах «Вкусно - и точка» также не будет картофеля по-деревенски.

В части сети ресторанов фастфуда "Вкусно и точка", которой заменили McDonald's, не будет фри. Причиной стало то, что прошлый год в России оказался неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства этого блюда в предприятиях сети.

Об этом сообщили российскому РБК в компании.

Отмечается, что в некоторых заведениях также может быть недоступен картофель по-деревенски.

"В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России", — объяснили в компании.

Ожидается, что в полном объеме картошка появится в меню в начале следующего урожайного года - осенью 2022-го. По оценкам компании, такие сложности будут и у других ресторанов.

8 марта в McDonald's заявили, что из-за широкомасштабного вторжения России в Украину на российской территории будут временно закрыты все рестораны. Уже 16 мая стало известно, что McDonald's окончательно покидает рынок РФ.

Под новым брендом с 12 июня открылись первые 14 ресторанов, в которых ранее находились заведения сети McDonald’s. Однако после открытия новая сеть попала сразу в несколько скандалов. Причиной стал не только украденный логотип, но и случаи отравления.

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