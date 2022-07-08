«Хозяйство разваливается на глазах бывшего председателя колхоза» 10 8.07.2022, 15:26

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Как в Ганцевичском районе вымирает деревня.

Колхоз в деревне Денисковичи Ганцевичского района фактически распался, наверное, окончательно и бесповоротно, пишет «Ганцавіцкі час». Болит душа о происходящем у жителя деревни Вячеслава Трепачко и он сравнивает, как было раньше.

Давно уже все шло к этому, и даже давно это уже и не колхоз вовсе, а другого рода сельскохозяйственное предприятие. Какие только попытки не делались, чтобы сохранить его хоть в какой форме, но все безуспешно…

В настоящее время в Денисковичах и людей осталось не очень много. Но они все равно не могут смириться, что исчезает возможность подкормиться благодаря своей привычной деятельности – нервничают, злятся на начальство и ругаются на всех и на все вокруг.

Говорят, уже рассеяли весной все оставшиеся семена яровых зерновых культур, рассеяли по обработанной еще почве. Говорят, также, что уборка в этом году будет тоже последняя. Уберут зерновые, рапс и кукурузу. Коров перевезут в другое хозяйство, а документы, наверное, передадут в райисполком. Новости – тоска и печаль!

Неужели наступил момент, когда так называемый колхоз, стал никому ненужным. Как и человек, когда здоров и крепок – тогда востребован, а когда постареет, да еще и заболеет, может оказаться на задворках жизни и истории человеческой.

Колхоз менял название

Колхоз, о котором идет речь, просуществовал с 1940 года до 2003 года (не считая период с 1941-1949 гг.). Непосредственно колхоз за всю историю имел два названия: колхоз им. Сталина и колхоз «Россия» (с 1957 по 2003гг.). С 2003 года колхоз реорганизовали в сельскохозяйственный производственный кооператив СПК «Денисковичи». В 2009 году произошли новые преобразования – СПК стало сельскохозяйственным участком «Денисковичи» в составе ОАО «Ганцевичский райагросервис».

При Сталине колхоз создавался, а при Хрущеве, Брежневе, Горбачеве – строил коммунизм. А теперь обанкротился, разрушился и развеялись иллюзии о его возрождении.

Две крупные деревни отдалились по показателям

Когда-то в Денисковичах была самая большая численность населения в Ганцевичском районе. Как по количеству людей, так и по площади этот населенный пункт был на втором месте после самого райцентра. Его еще называли Китаем.

За Денисковичами в районе по численности населения следовала деревня Хотыничи. Сегодня же мы видим, что картина кардинально изменилась. В деревне Денисковичи населения в 2022 году насчитывается примерно 700 чел, а в Хотыничах же в начале года было около 2030 человек.

В Денисковичах школа большая трехэтажная, но задействована сейчас частично, т.к. школьников очень мало – примерно 45 чел. В Хотыничах же в средней школе учится более 260 детей.

В Денисковичах у населения осталось около 20 коров, в Хотыничах же еще держатся коровки около 40 голов.

Приведу еще один пример с цифрами. После распада СССР, начались всякие негативные процессы как в обществе, так и в сельском хозяйстве, и вот тогда часть бывшей колхозной земли раздавали сельчанам. Денисковцы в то время приобрели 240 лошадей, а теперь осталось только около 15 коников. Вот такие наши деревенские парадоксы.

Что повлияло на судьбу деревни

Помню, еще в начале моей работы в Денисковичах (1983 г.) ради интереса сравнил экономические данные по двум колхозам – «Россия» и «1 Мая», а также непроизводственные, социальные показатели деревень Денисковичи и Хотыничи. И уже тогда задавался вопросом, почему же еще совсем недавно самая большая деревня Денисковичи была так развита и уже отставала по количеству населения от Хотыничей.

Тогда задавал этот вопрос местным людям старшего поколения и получил примерно такой ответ – географическое и природное расположение этих деревень очень повлияло на их судьбы.

После войны, например, денисковичская молодежь тянулась в города, к учебе, а хотыновцы больше довольствовались условиями жизни на своей родной земле. И на земле предков создавали крепкие семьи, и род их продолжается поколение за поколением на малой родине.

В Хотыничах же я давно не был. А недавно с родными были проездом, проезжали по центральной улице, и как же я порадовался от души за это здоровое, крепкое и красивое село. Хотя до этого думал, что увижу такую же горькую нашу боль деревенскую, а увидел – блеск, своеобразную культуру, и почувствовал дух светлый…

Хотыничская традиция

Где-то в начале 80-х прошлого столетия, услышал я одну интересную и добрую историю про Хотыничи из глубины жизни. Там ранее всегда как только отправляли парня в армию, отец его с близкой родней начинали трудится над тем, чтобы к возвращению домой солдата, стоял у него новый сруб, а может уже и прекрасный светлый дом. Я думаю, такая добрая традиция всегда скрепляла людей, воспитывала их по духовно-совестному.

Очень интересно мне было прочитать в газете и о старосте этой деревни Андрее Андреевиче. Как он вкладывал душу свою в дело святое: помогал людям односельчанам во всем. За это можно его назвать старостой от Бога. Вот бы во всех деревнях были такие старосты!

Люди разного замеса

На те времена и на мой тот возраст, я получил неплохой ответ, вроде все стало понятно. Но время и моя непростая жизнь оказались для меня лучшими наставниками. Теперь уже понимаю, что все-таки денисковцы и хотыновцы – люди не из одного теста. Хоть внешне вроде все одинаково, все грамотные люди сейчас живут и в Денисковичах, и в Хотыничах. Но, на мой взгляд, основная причина в отличиях – большая отсталость духовная, и слабая вера в добро, в чистое и светлое жителей Денисковичей

Это хорошо, что в нашей деревне возвели православный храм, Благодаря церкви народ еще держится. Денисковцы переживали всякое, в том числе одерживали победы благодаря здоровой жизни, но теперь выйти вперед и победить зло можно только при одном условии: объявить войну безумию – уничтожить пьянство и алкоголизм нашего народа, нашей деревни.

Наша же деревня Денисковичи попала в сложную ситуацию и духовную, и экономическую, и финансово-социальную. Помню, приезжало утром примерно 10 машин из различных ганцевичских организаций и забирали на свою работу сельчан. Тогда я увидел, как город потихоньку заглатывает нашу деревню. И все уже видят и знают, к чему все пришло, но никто ничего уже по этому поводу не думает и не предлагает.

Мудрый совет

Как сказал писатель Бруно Ясенский: «Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство.

Может я и не прав, но на мой взгляд, и к большому сожалению, сейчас у нас в Денисковичах ко всему равнодушие и безразличие. Возможно подобная печальная ситуация сложилась во многих деревнях нашей страны, но могло бы быть и по-другому, например, как в Хотыничах. Вопрос, что для этого нужно было сделать, и можно ли что-либо сделать сейчас?

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