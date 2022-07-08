ВСУ показали уникальные кадры работы аэроразведки на передовой

ВСУ показали уникальные кадры работы аэроразведки на передовой1
- 8.07.2022, 15:52
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На видео попали точные удары по местам дислокации российских оккупантов, их тылам, складам с боеприпасами.
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты поделились уникальными кадрами работы подразделения аэроразведки, выполняющего задачи на южном направлении фронта.
Видео опубликовали на ютуб-канале бригады.
"Как известно, богом войны называют артиллерию. И война, которую развязала Россия против украинского народа, это снова доказала. Точные удары по местам дислокации российских оккупантов, их тылам, складам с боеприпасами приближают нашу победу. Но есть те, кто в этом делает не менее важное дело", – отмечают морские пехотинцы.
По их словам, именно Аэророзведка – это глаза победы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.