Сергея Тихановского этапировали в колонию в Могилевской области
- 8.07.2022, 15:58
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Политзаключенный приговорен к 18 годам лишения свободы.
Политзаключенного Сергея Тихановского этапировали в колонию, сообщает правозащитный центр «Весна».
Срок Сергей будет отбывать в исправительной колонии № 15 в агрогородке Вейно, Могилевского района.
«Дело Тихановского» суд начал рассматривать 24 июня прошлого года. Процесс проходил в закрытом режиме в гомельском СИЗО. Суд длился почти полгода. Приговор фигурантам вынесли 14 декабря.
Самый большой срок назначили Тихановскому — 18 лет колонии усиленного режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 (Воспрепятствование работе ЦИК), ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Другие фигуранты дела получили от 14 до 16 лет колонии усиленного режима. Также с них взыскали более 2,5 млн рублей для возмещения материального ущерба, «причиненного преступлением».