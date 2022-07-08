Украинские десантники уничтожили танковую роту оккупантов 5 8.07.2022, 17:30

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Видеофакт.

Артиллеристы и бойцы инженерно-саперных подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ отличились успешными действиями во время вражеского штурма на одном из направлений. Они совместными усилиями уничтожили танковую роту российских оккупантов. Противник лишился 9 боевых машин и понес потери в личном составе.

Об эффективной обороне украинских воинов рассказали в пресс-центре Командования Десантно-штурмовыми войсками на официальной странице на Facebook.

"На видео зафиксирована совместная работа артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины. В частности, во время наступления вражеской танковой роты украинскими десантниками эффективно уничтожены 9 танков российских захватчиков", — написали в Командовании ДШВ.

Опубликованный ролик демонстрирует, как проводились оборонительные действия. Оккупанты пытались атаковать на танках, однако украинские воины уничтожали их меткими ударами. Технику выцеливали на дорогах, возле лесопосадки и даже среди других взорванных машин.

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