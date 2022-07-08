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Генштаб ВСУ: Возле границы с Украиной белорусские военные готовятся к противодействию беспилотникам

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  • 8.07.2022, 19:51
Генштаб ВСУ: Возле границы с Украиной белорусские военные готовятся к противодействию беспилотникам

В Беларуси военные проводят разведывательные мероприятия.

Об этом проинформировал 8 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На волынском и полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь ведут разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БПЛА", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что в Беларуси продлили до 7 октября запрет на пролеты гражданской авиации над южной частью страны. Ограничения были введены 24 февраля, в день открытого вторжения российских войск в Украину.

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