Генштаб ВСУ: Возле границы с Украиной белорусские военные готовятся к противодействию беспилотникам 3 8.07.2022, 19:51

В Беларуси военные проводят разведывательные мероприятия.

Об этом проинформировал 8 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На волынском и полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь ведут разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БПЛА", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что в Беларуси продлили до 7 октября запрет на пролеты гражданской авиации над южной частью страны. Ограничения были введены 24 февраля, в день открытого вторжения российских войск в Украину.

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