Украинские воины уничтожили 12 танков под Святогорском

Украинские воины уничтожили 12 танков под Святогорском5
- 8.07.2022, 21:40
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Прорыв оккупантов на Славянск провалился.
Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко обнародовал кадры уничтоженной российской техники на Славянском направлении.
Об этом он написал в телеграм-канале.
Геращенко отметил: "В бой под Славянском идут одни буряты! 79-я и 81-я бригады ВСУ под Святогорском отправили к праотцам 12 танков, БМП и другие консервные банки орков. Прорыв на Славянск, о котором так мечтали оккупанты, с треском провалился!"