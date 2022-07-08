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Украинские воины уничтожили 12 танков под Святогорском

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  • 8.07.2022, 21:40
  • 5,814
Украинские воины уничтожили 12 танков под Святогорском

Прорыв оккупантов на Славянск провалился.

Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко обнародовал кадры уничтоженной российской техники на Славянском направлении.

Об этом он написал в телеграм-канале.

Геращенко отметил: "В бой под Славянском идут одни буряты! 79-я и 81-я бригады ВСУ под Святогорском отправили к праотцам 12 танков, БМП и другие консервные банки орков. Прорыв на Славянск, о котором так мечтали оккупанты, с треском провалился!"

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