Украинские воины уничтожили 12 танков под Святогорском 5 8.07.2022, 21:40

5,814

Прорыв оккупантов на Славянск провалился.

Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко обнародовал кадры уничтоженной российской техники на Славянском направлении.

Об этом он написал в телеграм-канале.

Геращенко отметил: "В бой под Славянском идут одни буряты! 79-я и 81-я бригады ВСУ под Святогорском отправили к праотцам 12 танков, БМП и другие консервные банки орков. Прорыв на Славянск, о котором так мечтали оккупанты, с треском провалился!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».