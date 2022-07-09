В Сморгони за «экстремистские материалы» оштрафовали ксендза

В Сморгони за «экстремистские материалы» оштрафовали ксендза5
- 9.07.2022, 13:12
- 2,796
Лукашисты пришли к настоятелю прихода Святого Иоанна Павла II.
В пятницу в Сморгони прошел суд по административному делу над местным ксендзом Евгением Учкуронисом, настоятелем прихода Святого Иоанна Павла II, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».
Священника обвинили в распространении экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП). По информации канала, основанием стали перепосты в Facebook публикаций со страниц белорусских СМИ, которые власти считают «экстремистскими».
По решению суда ксендз оштрафован на 20 базовых величин (640 рублей).