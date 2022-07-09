Жалкий ультиматум Путина 7 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

9.07.2022, 14:51

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Какими запасами оружия на самом деле располагает Кремль?

Через неделю ожидается попытка россиян начать новое наступление в Донецкой области. А пока на этом фронте оперативная пауза, Кремль развернул глобальную информационную кампанию с целью принудить Киев к переговорам. Впрочем, если он кого-то и напугал, то прежде всего самих россиян — они теперь еще больше боятся всеобщей мобилизации.

Блеф перед новой фазой войны

В украинское информпространство вброшен слух о том, что якобы на днях из Москвы пришел ультиматум Киеву: до 15 июля возобновить переговоры, на время переговоров Украина должна остановить контрнаступление на Херсонском направлении, а Россия взамен остановит наступление на Донбассе, если же Киев откажется, то он потом, дескать, сильно пожалеет.

В общем-то, в этом слухе нет ничего неправдоподобного. Общеизвестно, что Киев и Москва, несмотря на заморозку переговоров, продолжают контактировать. Три недели назад глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия в интервью Axios рассказал, что члены нашей делегации общаются по телефону со своими российскими коллегами "один-два раза в неделю", чтобы "быть на связи". Поэтому нельзя исключать, что во время одного из подобных сеансов связи Кремль передал Киеву ультиматум.

Время выдвижения ультиматума и его срок тоже не вызывают удивления. 7 июля минобороны России официально объявило о паузе в боях. И это, разумеется, никакой не "жест доброй воли", а вынужденная необходимость.

По оценке американского Института изучения войны (ISW), российские войска "перестраивают силы и создают условия для более масштабного наступления в ближайшие недели или месяцы". ISW предполагает, что это будет наступление либо на Славянск, либо на Краматорск.

В район нового наступления оккупанты направляют эшелоны вооружений и боеприпасов, также появляется информация о переброске поближе к фронту свежих подразделений. К примеру, на днях сообщалось, что россияне выводят личный состав, военную технику и вывозят боеприпасы с в/ч 34667 в селе Алакуртти под Мурманском. В/ч 34667 — это 80-я отдельная мотострелковая бригада, и вся она, оказывается, переброшена в село Никольское Белгородской области.

Вот на такого рода подготовку и понадобилась оперативная пауза. Вряд ли она завершится завтра или послезавтра, но через неделю — может быть. А пока длится эта пауза, Путин, конечно, может использовать это время, чтобы пугать весь мир еще большей эскалацией военных действий, если Киев не согласится возобновить переговоры.

Собственно, именно этим Путин и занялся. "Мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться", — заявил он 7 июля. Ту же песню запел его министр иностранных дел Лавров. По его словам, Запад "не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет ее брать свои вооружения". Об этом он объявил в Индонезии после саммита глав дипломатических ведомств стран G20, где его подвергли жесткой обструкции западные коллеги.

Что в запасе у Путина?

Именно в этом заключается главный вопрос — какой эскалацией Путин пытается напугать нас и весь мир. Можно предположить, что свою угрозу он фокусирует прежде всего на Киеве.

4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в акватории Черного моря российские захватчики держат в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины три носителя высокоточного оружия. Их суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Кроме того, 7 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов рассказал, что аэродром "Зябровка" под Гомелем в Беларуси уже полностью контролируется россиянами. "Там обустраивается российская военная база. На территории аэродрома находится ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400", — сказал бригадный генерал. Баллистическая ракета "Искандер-М" имеет дальность от 500 км, что намного превосходит расстояние до Киева, не говоря уж о Чернигове.

Напомним, что Путин пообещал передать Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М" 25 июня на встрече с Лукашенко. Путин подчеркнул, что комплексы "Искандер-М" могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, "причем как в обычном, так и в ядерном исполнении". Но вскоре пресс-секретарь Путина Песков уточнил, что Путин на встрече с Лукашенко не говорил о передаче Белоруссии ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.

По данным Forbes.ua, всего у России на начало большой войны с Украиной было около 7000 ракет средней и меньшей дальности действия (до 5500 км). Из них почти половина — невысокоточные ракеты Х-22, Х-55, "Точка-У". На первом этапе полномасштабного вторжения Россия в основном использовала ракеты типа "Калибр" (морского базирования) и ракетные комплексы "Искандер". Поскольку Россия не рассчитывала на длительную войну, она активно использовала эти ракеты, при том что их запас не был слишком велик ("Калибр" — около 600, "Искандер" — около 1000). Россия уже использовала в войне против Украины около 3000 ракет разных типов. Скорее всего, ракет "Калибр" и "Искандер" у РФ осталось немного. Если у россиян действительно заканчиваются высокоточные дальнобойные ракеты, то с дальностью более 500 км остаются только старые Х-55 и Х-22, запас которых может составлять более 2000, констатирует Forbes.ua.

Тут нужно уточнить, что некоторое количество ракет Путин израсходовал в Сирии. Кроме того, он не может весь свой запас ракет израсходовать в войне против нас — ему необходимо какое-то количество оставить на других участках российской границы. А среди того запаса, который сейчас расконсервируется, большой процент непригодных к использованию — слишком старых или поврежденных при хранении.

Что же касается производства новых высокоточных ракет, то это крайне проблематично. Например, возьмем ракеты "Калибр", которыми враг обстреливает наши города с акватории Черного моря. "Эти ракеты, учитывая масштабы применения, заканчиваются. Их новое производство невозможно ("Калибр" на 80% японский и американский, российское — только корпус и боевая часть), а под другие ракеты современные российские пусковые установки не приспособлены. И что потом будет делать военно-морской флот России без ракетного вооружения — вопрос риторический", — говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как жест отчаяния можно рассматривать появившиеся сообщения о расконсервации бетонобойных, осколочных и осколочно-фугасных авиабомб в в/ч 74006 (89-й арсенал службы тылового обеспечения) в Скрябино Пензенской области. Возможно, Путин не оставляет надежд разбомбить Киев. В любом случае, всю эту угрозу воздушной эскалации, ракетной и авиационной, следует немедленно использовать в диалоге с Пентагоном и Белым домом, чтобы добиться предоставления нам зенитно-ракетного комплекса Patriot. Если Путин ставит нам ультиматумы — мы вправе требовать от Вашингтона дополнительных аргументов для усиления наших позиций.

Судя по всему, сейчас главная надежда Путина — это победа не на поле боя, а психологическим путем. И главным способом психологического давления будут ракетные удары по мирному населению. Для этого точность не нужна — Путину все равно, куда попадут ракеты, лишь бы жертв было много. И для этого он может пускать одновременно десятки ракет в одном направлении или по одному городу, в надежде, что система ПВО с ними не справится.

Путинские угрозы уже вызвали немалый переполох — в самой России и в Беларуси. Там растут панические ожидания всеобщей мобилизации, особенно в регионах, приграничных с Украиной. И новую подпитку этой панике дали слова Путина о том, что Россия "всерьез еще ничего не начинала". В самом деле, пушечного мяса в России еще много. Однако его желание воевать падает обратно пропорционально наращиванию нашей боевой мощи, которая прекрасно проявляет себя яркими взрывами десятков военных объектов на оккупированных территориях.

Так что россияне — пусть боятся, с каждым днем все сильнее. А нам — нам уже поздно бояться. Для нас остается один вариант — победа.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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