закрыть
9 июля 2022, суббота, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жалкий ультиматум Путина

7
  • Юрий Вишневский, «Деловая столица»
  • 9.07.2022, 14:51
  • 11,938
Жалкий ультиматум Путина

Какими запасами оружия на самом деле располагает Кремль?

Через неделю ожидается попытка россиян начать новое наступление в Донецкой области. А пока на этом фронте оперативная пауза, Кремль развернул глобальную информационную кампанию с целью принудить Киев к переговорам. Впрочем, если он кого-то и напугал, то прежде всего самих россиян — они теперь еще больше боятся всеобщей мобилизации.

Блеф перед новой фазой войны

В украинское информпространство вброшен слух о том, что якобы на днях из Москвы пришел ультиматум Киеву: до 15 июля возобновить переговоры, на время переговоров Украина должна остановить контрнаступление на Херсонском направлении, а Россия взамен остановит наступление на Донбассе, если же Киев откажется, то он потом, дескать, сильно пожалеет.

В общем-то, в этом слухе нет ничего неправдоподобного. Общеизвестно, что Киев и Москва, несмотря на заморозку переговоров, продолжают контактировать. Три недели назад глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия в интервью Axios рассказал, что члены нашей делегации общаются по телефону со своими российскими коллегами "один-два раза в неделю", чтобы "быть на связи". Поэтому нельзя исключать, что во время одного из подобных сеансов связи Кремль передал Киеву ультиматум.

Время выдвижения ультиматума и его срок тоже не вызывают удивления. 7 июля минобороны России официально объявило о паузе в боях. И это, разумеется, никакой не "жест доброй воли", а вынужденная необходимость.

По оценке американского Института изучения войны (ISW), российские войска "перестраивают силы и создают условия для более масштабного наступления в ближайшие недели или месяцы". ISW предполагает, что это будет наступление либо на Славянск, либо на Краматорск.

В район нового наступления оккупанты направляют эшелоны вооружений и боеприпасов, также появляется информация о переброске поближе к фронту свежих подразделений. К примеру, на днях сообщалось, что россияне выводят личный состав, военную технику и вывозят боеприпасы с в/ч 34667 в селе Алакуртти под Мурманском. В/ч 34667 — это 80-я отдельная мотострелковая бригада, и вся она, оказывается, переброшена в село Никольское Белгородской области.

Вот на такого рода подготовку и понадобилась оперативная пауза. Вряд ли она завершится завтра или послезавтра, но через неделю — может быть. А пока длится эта пауза, Путин, конечно, может использовать это время, чтобы пугать весь мир еще большей эскалацией военных действий, если Киев не согласится возобновить переговоры.

Собственно, именно этим Путин и занялся. "Мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться", — заявил он 7 июля. Ту же песню запел его министр иностранных дел Лавров. По его словам, Запад "не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет ее брать свои вооружения". Об этом он объявил в Индонезии после саммита глав дипломатических ведомств стран G20, где его подвергли жесткой обструкции западные коллеги.

Что в запасе у Путина?

Именно в этом заключается главный вопрос — какой эскалацией Путин пытается напугать нас и весь мир. Можно предположить, что свою угрозу он фокусирует прежде всего на Киеве.

4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в акватории Черного моря российские захватчики держат в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины три носителя высокоточного оружия. Их суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Кроме того, 7 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов рассказал, что аэродром "Зябровка" под Гомелем в Беларуси уже полностью контролируется россиянами. "Там обустраивается российская военная база. На территории аэродрома находится ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400", — сказал бригадный генерал. Баллистическая ракета "Искандер-М" имеет дальность от 500 км, что намного превосходит расстояние до Киева, не говоря уж о Чернигове.

Напомним, что Путин пообещал передать Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М" 25 июня на встрече с Лукашенко. Путин подчеркнул, что комплексы "Искандер-М" могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, "причем как в обычном, так и в ядерном исполнении". Но вскоре пресс-секретарь Путина Песков уточнил, что Путин на встрече с Лукашенко не говорил о передаче Белоруссии ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.

По данным Forbes.ua, всего у России на начало большой войны с Украиной было около 7000 ракет средней и меньшей дальности действия (до 5500 км). Из них почти половина — невысокоточные ракеты Х-22, Х-55, "Точка-У". На первом этапе полномасштабного вторжения Россия в основном использовала ракеты типа "Калибр" (морского базирования) и ракетные комплексы "Искандер". Поскольку Россия не рассчитывала на длительную войну, она активно использовала эти ракеты, при том что их запас не был слишком велик ("Калибр" — около 600, "Искандер" — около 1000). Россия уже использовала в войне против Украины около 3000 ракет разных типов. Скорее всего, ракет "Калибр" и "Искандер" у РФ осталось немного. Если у россиян действительно заканчиваются высокоточные дальнобойные ракеты, то с дальностью более 500 км остаются только старые Х-55 и Х-22, запас которых может составлять более 2000, констатирует Forbes.ua.

Тут нужно уточнить, что некоторое количество ракет Путин израсходовал в Сирии. Кроме того, он не может весь свой запас ракет израсходовать в войне против нас — ему необходимо какое-то количество оставить на других участках российской границы. А среди того запаса, который сейчас расконсервируется, большой процент непригодных к использованию — слишком старых или поврежденных при хранении.

Что же касается производства новых высокоточных ракет, то это крайне проблематично. Например, возьмем ракеты "Калибр", которыми враг обстреливает наши города с акватории Черного моря. "Эти ракеты, учитывая масштабы применения, заканчиваются. Их новое производство невозможно ("Калибр" на 80% японский и американский, российское — только корпус и боевая часть), а под другие ракеты современные российские пусковые установки не приспособлены. И что потом будет делать военно-морской флот России без ракетного вооружения — вопрос риторический", — говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как жест отчаяния можно рассматривать появившиеся сообщения о расконсервации бетонобойных, осколочных и осколочно-фугасных авиабомб в в/ч 74006 (89-й арсенал службы тылового обеспечения) в Скрябино Пензенской области. Возможно, Путин не оставляет надежд разбомбить Киев. В любом случае, всю эту угрозу воздушной эскалации, ракетной и авиационной, следует немедленно использовать в диалоге с Пентагоном и Белым домом, чтобы добиться предоставления нам зенитно-ракетного комплекса Patriot. Если Путин ставит нам ультиматумы — мы вправе требовать от Вашингтона дополнительных аргументов для усиления наших позиций.

Судя по всему, сейчас главная надежда Путина — это победа не на поле боя, а психологическим путем. И главным способом психологического давления будут ракетные удары по мирному населению. Для этого точность не нужна — Путину все равно, куда попадут ракеты, лишь бы жертв было много. И для этого он может пускать одновременно десятки ракет в одном направлении или по одному городу, в надежде, что система ПВО с ними не справится.

Путинские угрозы уже вызвали немалый переполох — в самой России и в Беларуси. Там растут панические ожидания всеобщей мобилизации, особенно в регионах, приграничных с Украиной. И новую подпитку этой панике дали слова Путина о том, что Россия "всерьез еще ничего не начинала". В самом деле, пушечного мяса в России еще много. Однако его желание воевать падает обратно пропорционально наращиванию нашей боевой мощи, которая прекрасно проявляет себя яркими взрывами десятков военных объектов на оккупированных территориях.

Так что россияне — пусть боятся, с каждым днем все сильнее. А нам — нам уже поздно бояться. Для нас остается один вариант — победа.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»