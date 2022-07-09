Военный грузовик РФ вылетел в кювет возле белорусских Осиповичей

Военный грузовик РФ вылетел в кювет возле белорусских Осиповичей8
- 9.07.2022, 15:09
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Колонна с меткой «V» двигалась в направлении Бобруйска.
Российский военный грузовик вылетел в кювет на трассе М5 возле Осиповичей, сообщает «Беларусь за МКАДом».
Грузовик с клеймом «V» двигался в колонне КамАЗов ВС РФ со стороны Минска в направлении Бобруйска.
В колонне было около 10-и единиц техники, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики, некоторые из них тянут генераторы, а на одном прикреплен флаг СССР.