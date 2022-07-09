Военный грузовик РФ вылетел в кювет возле белорусских Осиповичей 8 9.07.2022, 15:09

3,730

Колонна с меткой «V» двигалась в направлении Бобруйска.

Российский военный грузовик вылетел в кювет на трассе М5 возле Осиповичей, сообщает «Беларусь за МКАДом».

Грузовик с клеймом «V» двигался в колонне КамАЗов ВС РФ со стороны Минска в направлении Бобруйска.

В колонне было около 10-и единиц техники, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики, некоторые из них тянут генераторы, а на одном прикреплен флаг СССР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».