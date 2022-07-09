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Груз 200 для Кабардино-Балкарии: ВСУ уничтожили еще троих оккупантов РФ

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  • 9.07.2022, 16:16
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Груз 200 для Кабардино-Балкарии: ВСУ уничтожили еще троих оккупантов РФ

Украина 135-ый день противостоит российским войскам.

С начала войны РФ против Украины официально подтверждена гибель там как минимум 25 уроженцев Кабардино-Балкарии.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще троих российских оккупантов – уроженцев республики Кабардино-Балкария.

В Украине ликвидировали лейтенанта Степана Мамбергера, ефрейтора Артема Мамыкина и рядового Данила Дикова, пишет «Главред».

Отмечается, что с начала войны РФ против Украины официально подтверждена гибель там как минимум 25 уроженцев Кабардино-Балкарии.

Вместе с тем офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал фото уничтоженного в Украине оккупанта Мамбергера.

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