В Латвию не впустили 12 граждан Беларуси 6 9.07.2022, 16:35

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В чем причина?

С момента вторжения российских вооруженных сил в Украину Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной службой осуществляет усиленный контроль въезда иностранцев в Латвию в пунктах пересечения восточной границы Латвии.

Из-за выявленных СГБ рисков для национальной безопасности Латвии 53 иностранцам было отказано во въезде в Латвию в пунктах пересечения границы, сообщили в службе порталу delfi.lv.

Во въезде в Латвию было отказано 35 гражданам России, 12 гражданам Беларуси, а также пяти гражданам других стран, которые, по оценке Службы безопасности, могли представлять угрозу национальной безопасности Латвии. Тем, у кого была действующая виза для поездок в Шенгенскую зону, ее аннулировали.

Беларусы и россияне, которые въезжают в Латвию, тщательно проверяются на пунктах пограничного контроля.

Цель проверок — выявить тех, кто поддерживает военную агрессию России против Украины и может представлять угрозу национальной безопасности Латвии.

Особое внимание уделяется иностранцам, которые служили в силовых структурах России или Беларуси, публично демонстрируют символы поддержки российской агрессии или выражают негативное отношение к латвийскому государству.

Большая часть иностранцев, которым было отказано во въезде в Латвию, открыто выражали свою поддержку военной агрессии России против Украины и ее народа, используя типичные кремлевские пропагандистские послания войны.

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