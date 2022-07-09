На Харьковщине артиллерия ВСУ уничтожила ряд российской техники 1 9.07.2022, 19:25

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В частности, оккупанты недосчитались плавучих бронетранспортеров МТЛБ и танков.

На Харьковском направлении артиллерия ВСУ превратила в металлолом несколько единиц военной техники противника. Видео филигранной работы военных опубликовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Отмечается, что артиллеристы огнем непрямой наводкой уничтожили плавучий бронетранспортер МТЛБ, вражеский танк и грузовик "КамАЗ" с боеприпасами.

В сводке Генерального штаба ВСУ от 9 июля сообщается на Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка - Дементьевка. Украинские воины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции.

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