закрыть
9 июля 2022, суббота, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Харьковщине артиллерия ВСУ уничтожила ряд российской техники

1
  • 9.07.2022, 19:25
  • 1,308
На Харьковщине артиллерия ВСУ уничтожила ряд российской техники

В частности, оккупанты недосчитались плавучих бронетранспортеров МТЛБ и танков.

На Харьковском направлении артиллерия ВСУ превратила в металлолом несколько единиц военной техники противника. Видео филигранной работы военных опубликовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Отмечается, что артиллеристы огнем непрямой наводкой уничтожили плавучий бронетранспортер МТЛБ, вражеский танк и грузовик "КамАЗ" с боеприпасами.

В сводке Генерального штаба ВСУ от 9 июля сообщается на Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка - Дементьевка. Украинские воины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»