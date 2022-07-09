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ВСУ готовятся к контрнаступлению на Херсон

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  • 9.07.2022, 22:00
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ВСУ готовятся к контрнаступлению на Херсон

Украинские защитники сотрудничают с херсонскими партизанами, которые координируют уничтожение складов в области.

Точечные удары ВСУ по складам боеприпасов российских войск во временно оккупированной Херсонской области – это подготовка к контрнаступлению. Об этом рассказал местный депутат и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"У нас последняя неделя – это тотальное уничтожение тылов, складов боекомплектов оккупанта. Это такая подготовительная работа наших Вооруженных Сил к контрнаступательным действиям", – отметил он.

Как добавил Хлаль, ВСУ тесно сотрудничают с херсонскими партизанами, которые координируют и наводят на уничтожение складов в области.

По его словам, на сегодняшний день у оккупантов не осталось безопасного места в области, где они могли бы располагать свои боекомплекты и ремонтировать бронетехнику.

"Оккупанты уже не могут обезопасить свои склады боекомплектов не только в Чернобаевке, Херсоне, но даже и в Новой Каховке, где у них не было такой опасности", – считает советник.

Как результат – россияне вынуждены размещать склады еще дальше, ближе к Крыму, срок поставки затягивается, и все это дает преимущество ВСУ.

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