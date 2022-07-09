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Украинские бойцы 80-й бригады уничтожили группу оккупантов с шевронами «Слабоумие и отвага»

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  • 9.07.2022, 21:51
  • 1,540
Украинские бойцы 80-й бригады уничтожили группу оккупантов с шевронами «Слабоумие и отвага»

За более чем 4 месяца с начала полномасштабной войны в Украине россияне потеряли десятки тысяч своих бойцов.

Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отправили в ад очередную группу российских захватчиков. Отдельное внимание привлек шеврон "слабоумие и отвага" на плечи личного состава врага. Об этом сообщили на фейсбук-странице бригады.

Вот так, через собственное "слабоумие", выполняя преступные приказы командиров, русские солдаты удобряют украинский чернозем – пишут защитники.

Эти оккупанты больше не побеспокоят украинский народ.

За более чем 4 месяца с начала полномасштабной войны в Украине россияне потеряли уже около 37 тысяч своих бойцов.

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