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На юге россияне попытались обойти позиции ВСУ и прорваться в тыл

  • 9.07.2022, 22:30
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На юге россияне попытались обойти позиции ВСУ и прорваться в тыл

Но получили мощный отпор.

На юге враг попытался обойти позиции ВСУ и прорваться в тыл подразделений, но получил отпор. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ночью враг снова прибег к попытке обойти наши позиции диверсионно-разведывательной группой до 10 человек в районе Ольгино и прорваться в тыл подразделений. Но нарвался на отпор и отступил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. Есть информация о подтягивании в перспективе резервов с Крымского полуострова, но сейчас такого движения не зафиксировано.

По данным командования, кроме обстрелов из "Ураганов" Кривого Рога, оккупанты из зенитно-ракетной системы С-300 со снарядами максимального осколочного поражения обстреляли Николаев.

"Повреждено более 10 частных домов, есть попадание на территорию автотранспортного предприятия, где во внутреннем дворе находились десятки гражданских автомобилей и автобусов, которые получили существенные повреждения, также пострадал склад овощной базы. Потерь среди местного населения нет", - добавили в ОК "Юг".

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