Подразделения ВМС Украины за неделю ликвидировали более 200 российских захватчиков 1.08.2022, 5:00

Также уничтожены десятки единиц вражеской военной техники.

Подразделения Военно-Морских сил Украины за неделю ликвидировали более 200 российских захватчиков. Об этом сообщается на Facebook-странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС в период с 25 по 30 июля нанесли тяжелые потери российским оккупантам.

В частности, было полностью уничтожено 2 танка, 2 бронированные боевые машины и 2 единицы автомобильной техники, еще 7 единиц автомобильной техники было повреждено.

Кроме того, во время ведения наступательных действий российскими оккупационными войсками морпехи прекратили работу 7 вражеских танков, 30 минометных расчетов, 2 единиц артиллерии на огневых позициях, а также ликвидировали 55 человек живой силы противника.

Немалые потери врагу наносят также военнослужащие артиллерийских воинских частей. За указанный период благодаря профессиональным действиям личного состава уничтожено три вражеских танка, 8 единиц БМП-2 и БМД-3, 3 ББМ, 8 единиц самоходных артиллерийских систем, вооружения ПВО – 1 единицу, станцию РЭБ, 29 единиц автомобильной техники, более 150 военнослужащих и 4 склада с боекомплектом.

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