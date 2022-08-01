СМИ сообщили о мощном взрыве в оккупированном россиянами Скадовске
- 1.08.2022, 7:37
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Над городом поднялся густой и темный дым.
Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области очевидцы сообщили о мощном взрыве, пишет unian.net.
Как сообщило херсонское издание "Мост" со ссылкой на очевидцев, в небе над Скадовском поднялся густой и темный дым.
У Скадовську палає русня pic.twitter.com/U0dtTPG60k— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 31, 2022
По предварительным данным местного издания, уничтожены склады с боеприпасами, которые использовала российская армия.
"Суспильне" также сообщает о взрывах в Скадовске со ссылкой на местных жителей. В городе начался пожар после взрыва.