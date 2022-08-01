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В Болгарии взорвался склад бизнесмена, который поставлял оружие в Украину

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  • 1.08.2022, 9:54
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В Болгарии взорвался склад бизнесмена, который поставлял оружие в Украину

Эмилиан Гебрев заявил, что речь идет не о какой-то «человеческой ошибке».

На юго-востоке Болгарии, недалеко от города Карнобат, на складе предпринимателя Эмилиана Гебрева, который в 2014 году, во время начала вооруженного конфликта на востоке Украины, был одним из главных поставщиков боеприпасов для украинской армии, произошел взрыв. Сообщается при этом, что причина взрыва пока не установлена, и что пострадавших нет, сообщает "Радио Свобода".

Гебрев, комментируя произошедшее, сказал, что "речь не идет ни о какой человеческой ошибке, ее быть не может". По его словам, на складе хранились старые боеприпасы, которые были заказаны, но остались неоплаченными.

Ранее взрывались завод и склады Гебрева в Болгарии и Чехии. В организации взрывов подозревали сотрудников ГРУ России. Самого Гебрева, по данным международной расследовательской группы Bellingcat, в 2015 году пытались отравить боевым химическим веществом "Новичок", который производится в России.

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