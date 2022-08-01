Разведка Британии назвала самый слабый участок фронта у армии РФ

Разведка Британии назвала самый слабый участок фронта у армии РФ1
- 1.08.2022, 11:09
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Командование оккупантов в спешке «латает дыры».
Для армии страны-агрессора России уязвимым до сих пор остается Запорожское направление. Поэтому российское военное руководство решило перебросить на этот участок фронта подкрепление.
Об этом рассказывает Министерство обороны Великобритании в Twitter. Отмечается, что армии РФ приходится забирать военных с других участков фронта, чтобы подкрепить уязвимый участок.
Также британская разведка рассказала, что российским захватчикам приходится корректировать свой план по Донбассу, ведь у них не получается достичь прорыва.
В разведке Британии отмечают, что оккупанты вероятно продолжат свой штурм в районе Бахмута.
"В течение последних четырех дней РФ продолжала делать тактические атаки на Бахмутском направлении на северо-восток от Донецка, но продвигалось медленно", – отмечается в сообщении.