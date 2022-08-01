Разведка Британии назвала самый слабый участок фронта у армии РФ 1 1.08.2022, 11:09

3,324

Командование оккупантов в спешке «латает дыры».

Для армии страны-агрессора России уязвимым до сих пор остается Запорожское направление. Поэтому российское военное руководство решило перебросить на этот участок фронта подкрепление.

Об этом рассказывает Министерство обороны Великобритании в Twitter. Отмечается, что армии РФ приходится забирать военных с других участков фронта, чтобы подкрепить уязвимый участок.

Также британская разведка рассказала, что российским захватчикам приходится корректировать свой план по Донбассу, ведь у них не получается достичь прорыва.

В разведке Британии отмечают, что оккупанты вероятно продолжат свой штурм в районе Бахмута.

"В течение последних четырех дней РФ продолжала делать тактические атаки на Бахмутском направлении на северо-восток от Донецка, но продвигалось медленно", – отмечается в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».