В Луганской области ВСУ обезвредили сразу две разведгруппы войск РФ 1 1.08.2022, 11:17

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Оккупанты не могут захватить небольшую часть Луганской области уже почти месяц.

За минувшие сутки в Луганской области украинские военные обезвредили две разведывательные группы российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет «Новое время».

По его словам, войска РФ семь раз обстреливали населенные пункты и позиции ВСУ из ствольной артиллерии и минометов. Четыре раза подключали установки залпового огня.

«Совершили три попытки танкового давления. Трижды использовали авиационную поддержку собственных штурмовых действий и во всех случаях вынуждены были отойти на предыдущие позиции», — добавил глава ОВА.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты не могут захватить небольшую часть Луганской области уже почти месяц.

«Там Вооруженные силы Украины крепко держат оборону, за это время практически не подпустив врага. Оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем. Пока численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений. То есть тактика та же, что и в боях на Луганщине», — сказал Гайдай.

Он уточнил, что пехоту оккупанты пополняют из числа мобилизованных. Например, в оккупированном Алчевске раздают повестки в торговых заведениях и маршрутках.

«Большинство из них понимает, что не вернется, но у них нет выбора, как и денег тоже не будет», — резюмировал глава ОВА.

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