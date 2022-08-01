Появились подробности мощного удара ВСУ по объектам РФ в оккупированном Скадовске 3 1.08.2022, 12:23

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Уничтожены три склада российских войск.

Украинские защитники мощно влупили по российским оккупантам в Скадовске на Херсонщине. Еще пылали три вражеских склада на юге Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она назвала удары по складам с боеприпасами одним из основных направлений работы ВСУ.

"Четыре направления, в которые мы снова попали. Боекомплект пылал почти по всей оккупированной территории. Это одно из основных направлений нашей работы сейчас, потому что нет боекомплекта – нет внутреннего запала в войска, физического и морального",– сказала Наталья Гуменюк.

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