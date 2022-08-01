Ученые обнаружили в Египте затерянный Солнечный храм 1.08.2022, 13:28

Внутри самого сооружения эксперты нашли множество артефактов.

В ходе своих недавних археологических раскопок в египетском некрополе Абусир, недалеко от Саккары, ученые обнаружили следы здания из кирпича самана и кварцевых блоков, пишет Express (перевод - «Фокус»).

Как отмечают эксперты, особенность находки заключается в том, что она является остатком древнего затерянного Солнечного храма. Эти древние святилища египтяне строили в честь древнеегипетского бога солнца — Ра. Считается, что эти храмы восходят к V династии (ок. 2504-2347 гг. до н. э.). Здание было найдено совместной миссией итальянских и польских археологов, обнаруживших святилище под храмом царя Ниусерра.

"В здание можно попасть через вход, построенный в известняковой скале, ведущий к площадке с мощеным полом и огромными блоками кварца", — рассказали исследователи.

Часть здания была снесена королем для строительства храма. Внутри самого сооружения эксперты нашли несколько керамических горшков, пивных бокалов, а также сосуды с красной каймой, которые, как считалось, использовались в ритуалах и церемониях. Кроме того, археологи наткнулись на несколько грязных печатей с именами королей из V династии.

"Изучая керамику, мы надеемся получить новое представление о древних египтянах, живших во времена V династии", — подчеркнули эксперты.

В 1898 году археологам удалось обнаружить первый Солнечный храм Ниусерра, который был шестым фараоном из V династии. Он правил Египтом в 2458 — 2422 годах до н. э.

Основная цель храма заключалась в том, чтобы быть местом для обожествления живого царя. Как отмечают египтологи, Солнечные храмы построили для себя 6 из 7 фараонов V династии.

"Для нас очень важно находить и изучать эти храмы, поскольку они могут предоставить очень важную информацию и помочь понять историю Древнего Египта", — заключили ученые.

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