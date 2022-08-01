Американские эксперты пояснили, как агрессоры пытаются уберечь Антоновский мост 1.08.2022, 13:33

Эксперты ISW изучили спутниковые снимки.

Российские оккупанты во временно захваченной ими Херсонской области пытаются по-максимуму уберечь Антоновский мост от новых ударов со стороны ВСУ. Об этом сообщают американские эксперты Институт исследования войны (ISW) со ссылкой на свежие спутниковые снимки.

Оккупанты установили вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов радиолокационные отражатели.

"Спутниковые снимки показали, что российские войска вырыли траншеи возле Антоновского моста (на правом берегу Днепра) и установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить украинские ракетные удар", ‒ отметили эксперты.

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